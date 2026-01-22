Investì e uccise l'amico, condannato a 16 anni e 9 mesi di carcere

PEDASO, 22 GEN - Travolse e uccise l'amico con l'auto a Pedaso (Fermo): condannato a 16 anni e 9 mesi Silvano Asuni, 57enne di Monterubbiano, imputato per le accuse di omicidio volontario, tentato omicidio e lesioni. Oggi la sentenza della Corte d'assise del tribunale di Macerata. La tragedia si consumò a Pedaso, la notte tra il 17 e il 18 maggio 2024, dopo una serata tra amici ma che era degenerata in un diverbio con un gruppo di ragazzi, il fuggi fuggi e l'investimento dell'amico deceduto poco dopo. A morire fu Giampiero Larivera, 54 anni di Pedaso, travolto dalla vettura dell'amico Silvano Asuni poi finito sotto processo. Al 57enne è stato contestato anche di non essersi fermato a soccorrere Larivera, di aver rifiutato l'alcoltest e il test antidroga ma anche di aver tentato di investire un ragazzo. Per l'imputato il pm Alessandro Pazzaglia aveva chiesto una condanna a 30 anni di carcere.