Intossicate da latte di mandorla, preso un sospettato

NAPOLI, 12 LUG - Perché lo abbia fatto è ancora da accertare, ma per gli investigatori potrebbe essere lui l'uomo che nei giorni scorsi ha offerto a sette persone del latte di mandorla contenente forse del sonnifero. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì nella zona compresa tra via Foria e piazza Poderico, a Napoli, e nel giro di poche ore gli investigatori, anche dalla visione delle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, sono arrivati all'uomo e che è stato portato in caserma. Sarebbe in stato di fermo. Una notizia che ha fatto il giro soprattutto tra familari ed amici delle vittime, anche perché la vicenda ha sollevato notevole preoccupazione, Ma le indagini puntano ora ad accertare perchè l'uomo, che avrebbe circa 50 anni, lo abbia fatto. E si parte da un dato che accomuna i diversi casi. Le vittime sono quasi tutte commesse e dipendenti di esercizi commerciali. Perchè voleva stordirle? I carabinieri hanno messo insieme le segnalazioni pervenute dagli ospedali delle persone giunte in preda a malesseri dopo aver bevuto una bevanda rinfrescante. E tutte hanno raccontato di uno sconosciuto che dopo un primo approccio ha offerto loro un latte di mandorla acquistato poco prima in un bar. Una delle ipotesi è che volesse stordirle per compiere dei furti, ma su questo e altri aspetti di questa singolare vicenda le indagini sono ancora in corso e viene mantenuto il riserbo.