Intesa dei sindacati con Wartsila ed Msc

Lavoratori durante un'assemblea in sciopero "simbolica" organizzata da Fim, Fiom e Uilm davanti ai cancelli dello stabilimento di Wartsila a Bagnoli della Rosandra (Trieste), 13 giugno 2023. I lavoratori sono usciti in strada per un'ora, in concomitanza con la cerimonia di inaugurazione, a pochi metri di distanza, del nuovo stabilimento di British American Tobacco Italia. ANSA/ ALICE FUMIS