Intergruppo Space economy visita sito di Leonardo in Lombardia

VERGIATE, 08 MAR - In Lombardia si è svolta la prima tappa del tour nelle imprese e nei siti strategici per l'aeronautica e l'aerospazio dell'Intergruppo parlamentare per la space economy, guidato dal presidente Andrea Mascaretti (FdI), che ha fatto visita allo stabilimento della Leonardo a Vergiate, in provincia di Varese, dove vengono assemblati gli aeromobili ad ala rotante per il mercato nazionale ed estero. L'obiettivo è quello di sostenere e promuovere l'industria aeronautica e aerospaziale italiana: "Siamo partiti dalla provincia con le ali, che ospita ben quattro dei sei stabilimenti lombardi della Leonardo, fiore all'occhiello delle imprese della space economy italiana e tra i più grandi operatori a livello internazionale con oltre 51mila dipendenti e un portafoglio ordini di 37,5 miliardi di euro, per avviare un ciclo di visite e incontri volti a sostenere le imprese italiane del comparto aerospaziale" dichiara Mascaretti. "L'Italia è una dei protagonisti della space economy e per la prima volta abbiamo un ministro con delega alle politiche per lo spazio, Adolfo Urso - aggiunge - a testimonianza di quanto il governo Meloni creda in questo settore". Entro l'anno arriverà in Parlamento "la legge per regolamentare le attività per lo spazio a cui daremo certamente il nostro contributo affinché le imprese italiane possano essere sempre più performanti e competitive in un settore strategico e destinato a crescere esponenzialmente. Negli Stati Uniti - conclude l'esponente di FdI - gli imprenditori privati sono diventati protagonisti con Elon Musk e Jeff Bezos imponendo una forte accelerazione alla corsa allo spazio. Le imprese italiane non saranno da meno e avranno il nostro pieno sostegno".