Insegue e tampona l'auto della ex con i due figli a bordo

PAVIA, 26 AGO - Non riusciva a rassegnarsi all'idea di aver dovuto interrompere la relazione con la sua ex. Per questo oggi, dopo un inseguimento con tamponamento e le minacce con un coltello, un ragazzo di 20 anni di Vigevano (Pavia) è stato arrestato dai carabinieri. Il giovane ha notato passare in auto, in una via della città lomellina, l'ex compagna. Insieme a lei c'erano i suoi due figli piccoli. Il 20enne a quel punto è salito sulla sua vettura e ha inseguito la sua ex. Ha urtato una prima volta l'automobile guidata dalla donna, poi l'ha tamponata a ripetizione, quasi come se si trovasse su una pista di autoscontro. Un inseguimento ad alto rischio, che tra l'altro è avvenuto in pieno giorno con altre auto che circolavano nella zona. L'ex compagna, terrorizzata per l'atteggiamento aggressivo del ragazzo e preoccupata per i suoi figli, ha preferito desistere dal tentativo di fuga, fermandosi su un lato della strada. Il suo ex è sceso come una furia dalla sua vettura, armato di un coltello a serramanico e si è avventato sulla donna. Ne è scaturita una breve colluttazione al termine della quale la donna, fortunatamente, non ha riportato ferite. Anzi, mostrando un notevole sangue freddo, è riuscita a disarmarlo, sottraendogli l'arma. Subito dopo, con grande tempestività, si è infilata nell'abitacolo della sua auto rifugiandosi con i suoi due bambini, che hanno assistito alla scena. Una volta messasi al sicuro insieme ai figli, ha telefonato ai carabinieri chiedendo aiuto. L'ex compagno ha pensato bene di allontanarsi a piedi, ma i militari hanno raggiunto il ragazzo nella sua abitazione e l'hanno arrestato. Il 20enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Vigevano, in attesa del processo per direttissima. Il coltello usato per l'aggressione è stato sequestrato. I carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire l'episodio e verificare se il ragazzo avesse già minacciato la sua ex nei giorni precedenti. La donna e i suoi due figli, una volta passato lo spavento, sono rientrati a casa.