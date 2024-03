Insegnante con maglietta pro-Palestina, è un caso a Pavia

PAVIA, 22 MAR - Una insegnante si è presentata in classe indossando una maglietta che inneggia alla Palestina libera, con la frase "From the river to the sea. Palestine will be free" ma una sua studentessa, di origini israeliane, non ha per nulla gradito e, anzi, i suoi genitori hanno deciso di rivolgersi ad un avvocato per tutelare loro figlia. Il caso è avvenuto in una scuola superiore di Pavia. La giovane ha 17 anni, frequenta il penultimo anno e, quando ha visto la sua insegnante con la maglietta pro Palestina, è tornata a casa e ha raccontato tutto ai suoi. Il padre e la madre raccontano di essersi rivolti alla dirigenza della scuola e anche all'ufficio scolastico provinciale per chiedere di adottare provvedimenti e tutelare loro figlia che è molto preoccupata. Ma, fino a questo momento, non avrebbero ricevuto risposte dai vertici scolastici. Così hanno deciso di contattare un legale, l'avvocato Andrea Cascio, noto anche per essere il tutore di Ethan, il bimbo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, che valuterà gli eventuali passi da compiere, compreso un eventuale esposto in procura.