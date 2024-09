Innalzato livello di sicurezza per Ghetto ebraico Venezia

VENEZIA, 29 SET - La situazione in medio Oriente e le recenti manifestazioni di stampo antisemita hanno portato a "un innalzamento" delle misure di sicurezza nell'area del Ghetto ebraico di Venezia - il più antico d'Europa - e nel riguardo di altri possibili obiettivi sensibili in città. Fonti della Questura veneziana fanno presente all'ANSA, tuttavia, che il livello era già alto anche prima, soprattutto in ragione del conflitto israelo-palestinese in corso. La situazione sicurezza è in ogni caso sotto controllo, oggetto di costante valutazione tra le forze dell''ordine e il Prefetto di Venezia.