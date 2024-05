Iniziato in procura l'interrogatorio di Paolo Signorini

GENOVA, 27 MAG - E' iniziato in procura a Genova l'interrogatorio di Paolo Emilio Signorini, l'ex presidente dell'autorità portuale del Mar Ligure occidentale ed ex Ad di Iren arrestato il 7 maggio scorso per corruzione assieme all'imprenditore della logistica Aldo Spinelli e al governatore della Liguria Giovanni Toti. L'ex presidente dell'Autority è accusato di avere ricevuto da Aldo Spinelli soldi e regali, ma anche alloggi in alberghi di lusso a Monte Carlo e fiches per giocare al Casinò. In cambio avrebbe agevolato le sue pratiche del terminalista per la gestione delle banchine in porto e i terminal. L'interrogatorio è condotto dai pm titolari dell'inchiesta Luca Monteverde e Federico Manotti con l'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. Signorini, assistito dall'avv. Enrico Scopesi, è l'unico arrestato finito in carcere.