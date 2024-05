Iniziato a Udine il processo per la morte di Lorenzo Parelli

UDINE, 14 MAG - E' iniziato questa mattina, in Tribunale a Udine, il processo per la morte del 18enne Lorenzo Parelli, avvenuta il 21 gennaio 2022, nell'ultimo giorno del tirocinio che lo studente stava svolgendo in una ditta di Lauzacco. All'udienza preliminare hanno partecipato i legali di Pietro Schneider, legale rappresentante della Burimec, di Claudio Morandini, il dipendente con cui lo stagista stava lavorando e che per primo gli portò soccorso, e di Emanuele De Cillia, il tutor che il giorno della tragedia non si presentò al lavoro per malattia. L'accusa, per tutti, è omicidio colposo. Le difese avranno tempo fino a fine giugno per valutare l'eventuale richiesta di accedere a riti alternativi.