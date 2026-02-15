Giornale di Brescia
Iniziata l'operazione di recupero della Croce di Niscemi

ROMA, 15 FEB - "È iniziato il recupero della Croce di Niscemi, crollata a seguito della frana che ha colpito l'area. L'operazione, fortemente voluta dal Capo del dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, è condotta dalle squadre del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (Nocs) della Polizia di Stato, con i Vigili del Fuoco". Lo comunica la Protezione Civile.

ROMA

