Inizia tra polemiche il primo Consiglio Liguria dell'era Bucci

GENOVA, 26 NOV - È iniziata tra le polemiche la prima seduta del Consiglio regionale della Liguria della XII legislatura presieduta in via provvisoria, cioè fino alla elezione del presidente, dal consigliere anagraficamente più anziano Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria). Quando quest'ultimo ha aperto i lavori i banchi dell'opposizione erano a sorpresa tutti vuoti, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci allora si è alzato attaccandola ad alta voce. "È una vergogna, è inaccettabile questo ritardo, - ha dichiarato - i cittadini liguri non possono aspettare, il segretario generale ha il dovere di dirci come dobbiamo comportarci". All'arrivo di uno dei consiglieri più giovani Federico Romeo (Pd), che nella prima seduta ricopre l'incarico di consigliere segretaro, Bucci gli ha urlato "vergognatevi". "Urla con i tuoi non con me, - ha replicato Romeo - la vergogna tienitela per te". Il resto dell'opposizione in riunione è arrivato con alcuni minuti di ritardo e sono potuti riprendere i lavori. All'ordine del giorno la nomina della Giunta delle elezioni, l'elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio regionale, l'elezione del segretario del Consiglio regionale, infine il giuramento del presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 38 dello statuto dell'ente.