Ingerisce droga, bambino di un anno ricoverato in ospedale

NAPOLI, 08 GEN - Un bambino di un anno è finito in ospedale dopo aver ingerito inavvertitamente hashish. È accaduto nella serata di ieri a Boscoreale: il piccolo si sarebbe trovato a casa dei nonni quando ha accusato un malore. Immediatamente portato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, il bambino è stato sottoposto agli accertamenti del caso, in base ai quali la forte intossicazione sarebbe stata dovuta all'ingestione della sostanza stupefacente. Dopo il trasferimento nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove il bimbo è ricoverato (non sarebbe però in pericolo di vita), è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno provando a capire se l'hashish ingerito dal piccolo sia stato nelle disponibilità dei familiari e se sia rimasto incustodito. A tale riguardo, gli inquirenti stanno anche verificando se in passato i parenti del piccolo siano stati coinvolti in casi legati al mondo della droga.