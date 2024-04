Infezione cardiovascolare, personaggio tv Ghyblj ricoverato

MILANO, 10 APR - È ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Carlo di Milano con una infezione cardiovascolare Francesco Lombardi, in arte Ghyblj, personaggio televisivo, che accosta il lavoro nelle pubbliche relazioni e nel mondo dello spettacolo con quello di soccorritore in ambulanza Presenza frequente al Costanzo Show, ospite spesso in trasmissioni tv (anche con il pappagallo Amore, diventato famoso quando il Papa nel 2014 si è fermato a salutarlo in piazza San Pietro) ex presidente del Consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio, Ghyblj è stato ricoverato per un'ernia al disco ha subito più interventi nel giro di pochi giorni. Ha però sviluppato una infezione dell'apparato cardiovascolare che ha coinvolto anche il liquor. Per questo è stato anche portato in terapia intensiva. La moglie Valentina e le figlie, che hanno anche fatto un appello social, chiedono in questo momento un po' di tranquillità e di rispetto della privacy per lui e per sé.