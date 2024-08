Infermiere del 118 colpito con un pugno da un paziente a Bari

BARI, 27 AGO - Nuova aggressione, ieri sera, al personale sanitario a Bari: secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, un infermiere del 118 ieri è stato colpito con un pugno da paziente durante un intervento nel rione San Paolo. Stando ad una prima ricostruzione, la persona soccorsa avrebbe chiamato l'ambulanza per una lieve ferita ad un sopracciglio che richiedeva dei punti di sutura in pronto soccorso. L'uomo, però, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale e avrebbe preteso che l'infermiere intervenisse nella sua abitazione, da qui è nata la discussione, il paziente è andato in escandescenza e ha scagliato un pugno al volto dell'infermiere. L'operatore del 118 ha riportato un trauma cranico-facciale, un trauma contusivo dell'occhio destro con contusione retinica. La prognosi è di 5 giorni, ha eseguito la Tac all'ospedale San Paolo e poi una consulenza oculistica al Policlinico. L'infermiere avrebbe ricevuto anche delle minacce dallo stesso paziente e sarebbe stato strattonato mentre si trovava al pronto soccorso del San Paolo.