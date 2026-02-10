Indice di percezione della corruzione, l'Italia continua a peggiorare

ROMA, 10 FEB - Il punteggio dell'Italia nell'Indice di percezione della corruzione (Cpi) nel settore pubblico continua a calare: da 54, nel 2024, passa a 53 nell'edizione 2025 pubblicata oggi da Transparency International. Viene confermata, dunque, la 52esima posizione nella classifica globale che conta 182 Paesi/territori in tutto il mondo e la 19esima nell'Unione Europea dove il punteggio medio è di 62 su 100. Tra i Paesi Ocse è 31esima su 38.