Indagato il compagno di cella del 18enne morto a S. Vittore

MILANO, 06 SET - Il compagno di cella del detenuto di 18 anni morto carbonizzato la notte scorsa nel carcere di San Vittore è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per omicidio colposo. Un'ipotesi tecnica necessaria per procedere con tutti gli accertamenti del caso, tra cui anche l'autopsia sul corpo del giovane. Non si esclude che il rogo appiccato al materasso potesse essere una forma di protesta compiuta da entrambi e finita in tragedia.