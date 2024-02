Incontro degli ambasciatori del P6+2 con segretario Generale Onu

GINEVRA, 27 FEB - L'ambasciatore Leonardo Bencini ha incontrato, insieme agli ambasciatori degli altri Paesi del gruppo P6+2, il segretario generale della Nazioni Unite Antonio Guterres, in questi giorni in visita a Ginevra, dove è intervenuto al segmento di Alto Livello della Conferenza del Disarmo (CD). Il P6+2 - spiega un comunicato - è un foro informale di consultazione e coordinamento che raccoglie i sei presidenti della Conferenza del disarmo per ogni sessione annuale, più l'ultimo presidente della precedente sessione e il primo della sessione successiva. L'ambasciatore Bencini ha partecipato all'incontro in quanto l'Italia deterrà la presidenza della Conferenza del Disarmo nel gennaio 2025. Il gruppo P6+2, oltre all'Italia, riunisce quest'anno i rappresentanti dei sei Paesi che si succederanno nella presidenza: India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Israele, oltre all'Ungheria, ultima presidenza del 2023. Il P6+2 mira ad assicurare continuità ai lavori della CD. "La presenza del segretario Generale Antonio Guterres alla Conferenza sul Disarmo" ha dichiarato l'ambasciatore Bencini "riveste un'importanza particolare. L'Italia apprezza la rinnovata enfasi che il segretario generale pone sul ruolo del disarmo, della non proliferazione e del controllo degli armamenti come uno dei pilastri della pace e della sicurezza globale, nonché del sistema delle Nazioni Unite".