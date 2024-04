Incontro Blinken-Kuleba, nuovi aiuti a Kiev urgenti

CAPRI, 18 APR - "E' urgente che tutti gli amici dell'Ucraina facciano ogni sforzo per continuare a fornirle ciò che le serve per difendersi dall'aggressione russa". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken prima di un incontro con il collega ucraino Dmytro Kuleba a margine del G7 di Capri. Gli Stati Uniti devono sbloccare il nuovo pacchetto di aiuti al Congresso, che sarà votato sabato alla Camera, ha aggiunto Blinken. Per Kuleba tali fondi sono fondamentali. "Si tratta di vita o di morte", ha detto il ministro ucraino, affermando che "l'unica questione nella mia agenda qui al G7 è la difesa aerea".