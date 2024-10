Incidenti stradali a Roma, dirigenti comunali rischiano giudizio

ROMA, 10 OTT - La Procura di Roma ha chiuso l'indagine che vede indagati tre dirigenti del Campidoglio per l'accusa di omicidio colposo in relazione ad alcuni incidenti stradali avvenuti nella zona del Foro Italico negli ultimi anni. All'attenzione dei magistrati di piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Giovanni Conzo, incidenti, circa 225, avvenuti tra il 2007 e il 2022. In quattro casi i sinistri stradali causarono morti. In base all'impianto accusatorio i tre indagati non si sarebbero attivati per impedire gli incidenti e in particolare la mancata previsione di uno spartitraffico per evitare il salto di carreggiata da parte delle auto. Nel procedimento anche il caso di Giacomo Sabelli, un giovane di 22 anni morto nel 2022