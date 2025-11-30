++ Incidente sulla Fondovalle Sangro, tre morti in Abruzzo ++

PESCARA, 30 NOV - Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti. A renderlo noto è l'Anas. La strada è chiusa in entrambe le direzioni. L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo le strade locali con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine, il 118 e il personale Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.