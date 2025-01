Incidente sul lavoro nel Potentino, morto un operaio di 44 anni

POTENZA, 15 GEN - Un operaio di 44 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto stamani in un cantiere edile a Muro Lucano (Potenza) . Secondo quanto si è appreso, l'uomo si trovava vicino a una betoniera. Sull'incidente stanno indagando i Carabinieri del Comando provinciale di Potenza. Sul posto sono giunti anche gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, che non hanno però potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.