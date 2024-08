Incidente in una partita di calcio, grave 17enne a Piacenza

PIACENZA, 05 AGO - Un ragazzo di 17 anni è rimasto seriamente ferito ieri pomeriggio durante una partita di calcio tra amici a Pianello Valtidone, in provincia di Piacenza. Il giovane ora si trova ricoverato in prognosi riservata al Maggiore di Parma dove è stato trasportato in volo dell'elicottero del 118. Stava giocando a calcio con alcuni compagni, poi il violento scontro con uno di loro: un colpo alla schiena che lo ha fatto stramazzare a terra. Incapace di rialzarsi e di muovere parzialmente le gambe, è stato immediatamente soccorso dai mezzi del 118 prontamente allertati. Viste le condizioni serie, la centrale unica ha fatto alzare in volo l'elisoccorso che ha raggiunto il campo dove si trovavano i ragazzi. Dopo essere stato stabilizzato è stato caricato e portato in codice rosso al Maggiore di Parma dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi.