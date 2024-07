Incidente in montagna, muore un escursionista di 63 anni

VERBANIA, 24 LUG - Si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita le ricerche di un uomo di 63 anni, che ieri sera non aveva fatto rientro nella struttura alberghiera dove alloggiava a Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'uomo, ieri mattina, aveva spiegato di voler fare un'escursione in direzione del confine svizzero. A partire da questa indicazione, fin dalla notte i soccorritori hanno battuto la zona del Monte Moro. In mattinata, grazie ai dispositivi per rintracciare i telefonini, è stato possibile triangolare il telefono della persona dispersa e individuarne le coordinate su un salto di roccia. Sul posto si è recato l'elicottero dei vigili del fuoco e i soccorritori, in collaborazione con il soccorso alpino della guardia di finanza, hanno individuato il corpo. Alle ricerche hanno preso parte anche il soccorso alpino e i carabinieri.