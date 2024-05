Incidente in A1 tra due auto, 9 chilometri di coda

FIRENZE, 29 MAG - A causa di un incidente tra due auto sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valdarno e Firenze sud, in direzione Firenze, si registrano nove km di coda. Il sinistro e' avvenuto intorno alle 9:30 all'altezza del km 315. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto interessato, il traffico transita su una corsia. Per gli utenti dei veicoli leggeri in viaggio verso Firenze, Autostrade consiglia di uscire ad Incisa per rientrare in A1 a Firenze sud in direzione Firenze dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Firenze, consiglia invece di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle Ss326 in direzione Siena per poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta.