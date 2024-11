Incidente agricolo nel Reggiano, morta Lia Ferrarini

REGGIO EMILIA, 09 NOV - Lia Ferrarini, la più giovane dei fratelli della storica azienda di produttori alimentari di Reggio Emilia, è morta nel pomeriggio di ieri in un incidente agricolo nella tenuta di Botteghe di Albinea, a Reggio Emilia. Stando alle prime ricostruzioni, la 56enne stava lavorando a un piccolo macchinario agricolo che serve per accudire gli animali da stalla, quando improvvisamente è caduta su un lastrone di cemento e ha battuto la testa. Una caduta che le ha causato un enorme trauma cranico e che le è risultata subito fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c'era più nulla da fare. I carabinieri e gli uomini della medicina del Lavoro ora stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia e capire cosa possa essere accaduto. Lia Ferrarini lascia nel dolore la sua grande famiglia, molto nota nel settore agroalimentare e nel tessuto della città.