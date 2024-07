Inchiesta Venezia, oggi si riunisce Consiglio Comunale

VENEZIA, 17 LUG - Si preannuncia come un Consiglio Comunale tra i più caldi di sempre quello in programma oggi pomeriggio (ore 14) a Venezia, a Ca' Loredan, il giorno dopo l'inchiesta della Procura che ha indagato il sindaco Luigi Brugnaro per corruzione, e portato in carcere per gli stessi reati un assessore della sua giunta, Renato Boraso. Brugnaro sarà presente all'assemblea, anche se non si sa se intenda parlare; l'inchiesta è appena all'inizio e anche i suoi avvocati devono studiare nei dettagli le carte dell'accusa. Il sindaco, tuttavia, dovrebbe incontrarsi prima, probabilmente a Mestre, con i rappresentanti della maggioranza di centrodestra che forma la giunta, per un primo chiarimento. Il Consiglio comunale era già stato calendarizzato, su altri temi (tra cui il bilancio) ma è scontato che l'inchiesta della Gdf prenda il sopravvento. Si muovono intanto anche i comitati cittadini di opposizione a Brugnaro e i centri sociali. Sempre per oggi, in concomitanza con l'assemblea municipale, è prevista una manifestazione di protesta, promossa dal Centro sociale Rivolta, per chiedere le dimissioni del sindaco.