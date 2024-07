Incendio zona stazione nel Brindisino,sospesa circolazione treni

BRINDISI, 23 LUG - A causa di un incendio in corso nei pressi della stazione ferroviaria di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, è sospesa la circolazione dei treni tra Brindisi e Squinzano (Lecce). "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali - informano da Trenitalia - possono registrare ritardi". Il rogo si sarebbe sviluppato all'interno di una pineta. Nell'incendio è morto un cane che viveva con il proprietario in un immobile abbandonato nella zona. L'uomo è stato messo in salvo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e personale di Rfi. Polizia locale e carabinieri stanno assicurando il servizio di viabilità all'esterno della stazione per evitare ulteriori pericoli alla circolazione a causa del fumo sprigionato dalle fiamme.