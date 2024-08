Incendio sul Carso, in azione vigili fuoco e protezione civile

GORIZIA, 26 AGO - Un incendio boschivo sta interessando da alcune ore un'area nei pressi di Doberdò del Lago (Gorizia), sul Carso. Lo ha reso noto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, specificando che "la Protezione civile del nostro comune è stata attivata con una squadra partita con un mezzo antincendio". "Il rogo - spiega il primo cittadino isontino - risulta essersi sviluppato a latere di via Trinco, l'arteria che da Doberdò porta a Jamiano. Operativi sul posto, oltre ai volontari del Distretto di Protezione civile Carso e Isonzo anche i vigili del fuoco del Comando provinciale e di Monfalcone. Altre nostre squadre di volontari sono già state attivate per una eventuale seconda partenza in caso di necessità".