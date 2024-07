Incendio nel Nuorese, si procede alla conta dei danni

OROTELLI, 22 LUG - La conta dei danni è salata a Orotelli all'indomani dell'incendio che è arrivato a pochi metri dal centro abitato e ha fatto strage di animali: 250 le pecore carbonizzate più un centinaio di agnelle. Secondo una prima stima sono 400 gli ettari andati in fumo nella zona che prima era un polmone verde tra Orotelli e Orani e che ora il rogo ha ridotto a paesaggio lunare. "Una situazione desolante - spiega all'ANSA il sindaco Toni Bosu - Domani riunirò il consiglio comunale e insieme ai tecnici decideremo se chiedere lo stato di calamità naturale o altri aiuti alla Regione". Il fuoco è partito nel pomeriggio di ieri e alimentato dal forte vento di maestrale ha percorso molti chilometri in poco tempo: "Ci siamo ritrovati in un inferno di fuoco e abbiamo contenuto danni più importanti grazie all'enorme dispiegamento di mezzi - prosegue il primo cittadino -: quattro Canadair almeno sei elicotteri della flotta del Corpo Forestale regionale e il Super Puma, ma grazie anche al fatto che il personale a terra è riuscito a scongiurare l'arrivo delle fiamme nelle case". Il fuoco poi si è risvegliato stamattina ed è stato necessario l'intervento di un altro Canadair e un elicottero. "Ora siamo in fase di bonifica - conclude Bosu - ma abbiamo necessità di quantificare i danni e di ricevere i giusti indennizzi affinché le aziende danneggiate possano ripartire".