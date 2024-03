Incendio in un appartamento nel Bolognese, un morto

ROMA, 02 MAR - Un uomo è morto in un incendio scoppiato in tarda mattinata nella sua abitazione in via Gramsci a Boschi di Baricella, nel Bolognese. I Vigili del fuoco, partiti con diverse squadre da Bologna e dal distaccamento di San Pietro in Casale, sono intervenuti verso le 12.30 dopo le chiamate di alcuni vicini, allarmati per il fumo che usciva dall'appartamento al primo piano di una palazzina. Quando i pompieri sono entrati nella casa, completamente invasa dal fumo, hanno trovato l'uomo riverso a terra in camera da letto. I soccorritori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. L'uomo potrebbe essere morto asfissiato o intossicato. A scopo precauzionale, i Vigili del Fuoco hanno evacuato alcune famiglie dalla palazzina, invasa dal fumo. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale. Le cause dell'incendio, probabilmente accidentali, sono in corso di accertamento.