Incendio in stanza albergo in Calabria, nessun ferito

AMANTEA, 27 AGO - Un incendio é scoppiato, per cause accidentali, nella stanza di un albergo nella frazione "Campora San Giovanni" di Amantea, in provincia di Cosenza. Nessuno degli ospiti o del personale dell'albergo é rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri, che hanno fatto evacuare a titolo precauzionale la struttura. Tutto si é svolto, comunque, senza alcuna agitazione e senza panico. Alcune persone hanno trovato rifugio nei balconi della struttura e sono state soccorse con l'utilizzo di mezzi muniti di carrelli elevatori.