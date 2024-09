Incendio in ospedale nel Foggiano, non ci sono danni strutturali

SAN MARCO IN LAMIS, 15 SET - "Tutto sotto controllo. Anche questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo per verificare la situazione. Non ci sono stati danni strutturali, né agli impianti. Nessun ferito e la struttura ha continuato a funzionare con regolarità, così come domattina riprenderanno con regolarità le attività ambulatoriali". Così all'ANSA il direttore del Distretto sociosanitario dell'Asl di Foggia Michele Ciavarella in merito al principio di incendio che ha interessato nella tarda serata di ieri l'ex ospedale Umberto I di San Marco in Lamis che ospita il presidio territoriale d'assistenza. "C'è stato tanto fumo, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che tutto rientrasse alla normalità in poco tempo" ha continuato Ciavarella. La struttura al momento ospita 12 ricoverati (su 15 posti letto disponibili) nella rsa alzheimer, 10 pazienti nella rsa anziani e 8 ricoverati nell'hospice (struttura sanitaria residenziale di cure palliative per malati terminali), come confermato dal direttore del distretto che sottolinea come "nessun problema è stato arrecato ai pazienti ricoverati".