Incendio in ospedale, le fiamme dalla sigaretta di una paziente

BRESCIA, 14 GEN - Sarebbe stata la sigaretta accesa da una paziente la causa dell'incendio divampato nella notte nel reparto di terza medicina degli Spedali civili di Brescia. La brace della sigaretta ha intaccato il materasso che ha preso fuoco. La donna, alla quale gli infermieri avevano già ritirato un pacchetto di sigarette qualche giorno fa, è ora in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva a causa delle ustioni. "Il sistema di rilevazione antincendio è scattato immediatamente e questo ha consentito di circoscrivere l'incendio in pochissimo tempo ed evitare il peggio - spiega il direttore generale del Civile, Luigi Cajazzo -. Il teleallarme e l'allarme sonoro sono scattati subito, sono intervenuti sia gli addetti del reparto che la squadra antincendio interna all'ospedale, attiva 24 ore su 24. I pazienti sono stati spostati in altri reparti".