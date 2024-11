Incendio in officina a Milano, fiamme per tutta la notte

MILANO, 15 NOV - Da ieri sera in via Lisiade Pedroni, alla periferia di Milano, i vigili del Fuoco sono impegnati per domare un incendio di un'officina che ha coinvolto uno stabile di due piani. Ancora in fase di accertamento l'origine delle fiamme. I vigili del fuoco del Comando di Milano hanno inviato 13 equipaggi con carro soccorso, carro schiuma, un carro aria e un'autoscala. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell'area. lo stabile è stato sgomberato, a causa dl fuomo, dalle dieci persone presenti; nessuno è stato portato in ospedale. I vigili del fuoco avvertono che le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento del fuoco si protrarranno per diverse ore.