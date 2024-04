Incendio in discarica vicino Roma, 'tenere chiuse le finestre'

Fiamme nella notte in una discarica non autorizzata ad Ardea, vicino Roma. L'incendio è divampato intorno alle 5 in via Montagnano. Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con carabinieri e personale dell'Arpa. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. A quanto riferito dai pompieri, nella discarica sono presenti principalmente pneumatici e materiali di vario genere. Da chiarire le cause del rogo. ANSA/Vigili del Fuoco ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK