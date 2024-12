Incendio in casa nel Milanese, un morto e un ferito

MILANO, 03 DIC - È di un morto e di un ferito grave, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, il bilancio di un incendio scoppiato stamattina a Bresso (Milano) in un appartamento al secondo piano di un edificio di sei. La vittima, 60 anni, viveva insieme ad altri due fratelli. Uno è stato portato in ospedale mentre Il terzo al momento dello scoppio dell'incendio è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni. Le fiamme si sarebbero sviluppate, secondo una prima ricostruzione, dalla cucina, per cause in corso di accertamento