Incendio devasta azienda di materie plastiche nel Cremonese

MILANO, 06 LUG - Un incendio di vaste proporzioni, scoppiato nel cuore della notte, ha devastato un'azienda di Monte Cremasco specializzata nella produzione di materie plastiche e polistirolo, all'interno della zona industriale del paese in provincia di Cremona. Le fiamme, che inizialmente hanno avvolto la facciata laterale del capannone, si sono propagate rapidamente all'interno della struttura, fino a distruggere quasi completamente l'edificio, circodato da una nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Mobilitati i vigili del fuoco: al lavoro, dalla notte e ancora stamattina, quelli del distaccamento di Crema con in supporto squadre dei Comando di Cremona e Lodi. Le cause del rogo sono al vaglio dei carabinieri di Crema.