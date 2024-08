Incendio boschivo sul Carso, continua la bonifica

TRIESTE, 12 AGO - Sono ricominciate all'alba le operazioni di bonifica a seguito dell'incendio boschivo divampato ieri nella zona di Moschenizza, in area carsica, che ha visto l'intervento congiunto dei volontari della Protezione civile di Monfalcone e delle squadre dal goriziano e dal triestino, della Croce Verde, dei vigili del fuoco, del Corpo forestale regionale, della polizia locale e di Stato, dei carabinieri e l'utilizzo di un elicottero. Lo rende noto il Comune di Monfalcone. "Fin dalle prime ore dell'alba, due nostre squadre sono già operative con un'autobotte, a supporto del Corpo forestale regionale per garantire il completo spegnimento degli ultimi focolai e il controllo dell'intera area interessata dall'incendio", spiega Andrea Olivetti, coordinatore della Protezione civile di Monfalcone. Per domare le fiamme ieri sono stati impegnati, tra gli altri, una ventina di vigili del fuoco dei comandi di Gorizia e Trieste. Il rogo si è sviluppato tra il canale Locovaz e Monfalcone (Gorizia); la statale 14 è rimasta chiusa al traffico da San Giovanni di Duino (Trieste) all'incrocio dello svincolo del Lisert a Monfalcone per tutta la durata delle operazioni, conclusesi verso le 19.40. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.