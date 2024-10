Incendio a motore aereo Ryanair in scalo Brindisi, nessun ferito

BRINDISI, 03 OTT - A causa di un principio d'incendio al motore di un aereo Ryanair in partenza da Brindisi, e diretto a Torino, è stato chiuso temporaneamente l'aeroporto del Salento. A bordo del velivolo (Fr 8826) c'erano 184 passeggeri più i membri dell'equipaggio che stati evacuati. Non ci sono feriti. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e per alcune ore non ci saranno arrivi o partenze dall'aeroporto per le operazioni di messa in sicurezza del velivolo.