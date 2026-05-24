Incendi verso case Iglesias e base Aeronautica nel sud Sardegna

CAGLIARI, 24 MAG - Superlavoro per i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari che sono intervenuti in diversi incendi di sterpaglie e vegetazione nell'hinterland cagliaritano e nelle campagne limitrofe, alcuni dei quali hanno minacciato case e la base dell'Aeronautica militare di Decimomannu, nel sud Sardegna. Nella mattinata un rogo ha impegnato due squadre di pronto intervento in un'area delle campagne nella periferia di Elmas in località Giliaquas, vicino alla statale 130 che collega Cagliari a Iglesias. Un altro altro intervento più rilevante è stato svolto dalle squadre della centrale nella località S'Abixedda della periferia del territorio di Assemini. Le fiamme alimentate dal vento si sono propagate e hanno coinvolto le aeree perimetrali di un officina e alcuni edifici di alcune attività. I Vigili del fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme, messo in sicurezza l'area effettuando la bonifica dei focolai residui, anche con automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio. Un rogo anche a Quartu Sant'Elena, nella località San Luca, in un area adiacente ad alcune case: il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si potessero propagare ad alcuni veicoli in sosta e alle strutture vicine. Altri interventi per incendi di vegetazione sono in corso in queste ore. Un vasto incendio si è sviluppato nelle campagne vicino alla base dell'aeroporto militare tra il territorio di Decimomannu e Villasor dove i Vigili del fuoco stanno operando anche con squadre di supporto per circoscrivere e spegnere le fiamme. Altri interventi sono in atto per incendi di vegetazione nel territorio di Villacidro dove sta operando sul posto la squadra di Sanluri e un altro incendio è a ridosso di alcune abitazioni nella periferia della città sta impegnando i Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias. Attualmente non si registrano feriti