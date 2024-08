Incendi in Canada, le polveri sono arrivate in Valle d'Aosta

AOSTA, 22 AGO - "Da martedì sera anche la Valle d'Aosta è stata raggiunta da masse d'aria cariche di polveri fini provenienti dagli incendi che da diverse settimane sono in corso nel nord del Canada. Il fumo ha attraversato l'Atlantico, facendo rotta verso l'Europa e offuscandone i cieli". Lo scrive l'Arpa della Valle d'Aosta in un post su X, precisando che il fenomeno è stato "ben evidenziato" a Cogne, a Plateau Rosa e nella Plaine di Aosta. "L'Arpa, grazie alla dotazione di strumentazione e modellistica avanzate, ha registrato l'arrivo del fenomeno e quantificato il suo contributo ai valori di concentrazione nell'aria ambiente. In Aosta, il particolato Pm10 risulta composto fino a più del 70% dai fumi canadesi. Il fenomeno è previsto perdurare nei prossimi giorni".