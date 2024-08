Incendi boschivi, oggi 31 richieste d'intervento aereo

Tramite il Dipartimento della Protezione Civile l'Italia ha inviato in Grecia due Canadair CL415 del Corpo nazionale e di un contingente di 32 vigili del fuoco per fronteggiare i vasti incendi che stanno interessando in questi giorni alcune aree del Paese, 13 agosto 2024. ANSA/ VIGILI DEL FUOCO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++