Inaugurato murales dedicato alla fondatrice di Save the Children

ROMA, 23 GEN - È stato inaugurato questa mattina, all'istituto comprensivo Giuliano da Sangallo di Ostia Ponente, il nuovo murales dedicato a Eglantyne Jebb, fondatrice di Save the Children. Un'opera realizzata dall'artista Sara Fratini con la collaborazione dei ragazzi del Punto Luce delle Arti e dello Spazio Futuro di Ostia. Save the Children sottolinea che l'opera "non è soltanto un intervento estetico, ma il frutto di un gesto collettivo" e segna anche l'avvio di un percorso che quest'anno conduce verso IMpossibile 2026, la Biennale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di Save the Children, che si terrà il 21 maggio a Roma e sarà dedicata alle periferie viste con gli occhi di bambini, bambine e adolescenti. "In un momento così difficile per l'infanzia, segnato da un aumento senza precedenti di conflitti, povertà e sfruttamento, questo murales - ha detto Daniela Fatarella, direttrice generale di Save The Children - assume un valore ancora più forte, perché diventa un gesto collettivo che restituisce visibilità ai bambini e ribadisce l'urgenza di proteggerne i diritti e le opportunità. Dedicare questo murales a Eglantyne Jebb significa ricordare che il cambiamento più importante nasce proprio dove sembra più difficile. E quando una periferia crea bellezza dal basso, riscrive la propria storia: non è più un margine, ma un punto di partenza, una forza da liberare. Eglantyne lo aveva compreso oltre 100 anni fa". "Siamo felici di poter lavorare al fianco di Save the Children, perché intervengono in aree fragili, contribuendo a sostenere 'anime' che altrimenti non avrebbero chance. Una luce che consente di creare consapevolezza, attraverso un lavoro non solo sociale ma anche culturale" ha sottolineato Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale aggiungendo: "Lavoriamo come amministrazione affinché Eglantyne Jebb abbia un ulteriore spazio dedicato a lei, oltre questo murales". Presenti all'iniziativa anche il presidente del Municipio X Mario Falconi, la vicepresidente del Municipio X Valentina Prodon, e la dirigente scolastica Rejana Martelli. L'attrice Barbara Ronchi, testimonial dell'organizzazione, ha portato sul palco un reading dedicato alla vita di Eglantyne Jebb ed infine si è esibita l'orchestra dell'Istituto Comprensivo Giuliano da Sangallo di Ostia Ponente.