In Venezuela riappare il ministro della Difesa Vladimir Padrino

CARACAS, 12 GEN - Il ministro della Difesa del Venezuela e comandante delle Forze Armate Bolivariane (Fanb), Vladimir Padrino López, è tornato a pronunciarsi pubblicamente dopo giorni di silenzio con un messaggio sul suo profilo Telegram dove ribadisce il suo sostegno al governo ad interim di Delcy Rodríguez e rivolge un appello all'unità di tutto il chavismo. "È trascorsa una settimana piena di complessità dall'aggressione militare perpetrata contro il cuore stesso della nostra sovranità, con il rapimento del presidente Nicolás Maduro e della first lady, la vicepresidente Cilia Flores. Con il dolore di coloro che sono morti in combattimento, eroi ed eroine di questa nazione, noi delle Fanb ci impegniamo a sostenere e ad accogliere l'appello all'unità della presidente ad interim, la Dott.ssa Delcy Rodríguez, in questi momenti difficili e cruciali per la nostra Repubblica", ha scritto Padrino. Il capo dell'Esercito è indicato da alcuni analisti come un possibile antagonista di Rodríguez all'interno dell'organigramma del governo e su di lui e sulle Fanb pesano anche i sospetti su un eventuale tradimento che avrebbe consentito il 3 gennaio agli Usa di prelevare con relativa facilità il presidente Maduro. A riguardo Padrino afferma oggi che "gli intrighi, il settarismo e la polarizazione non aiutano la pace" e che "questo è un momento di unità nazionale e consapevolezza storica". "A livello personale, vi dico che nei momenti più difficili che abbiamo affrontato dalla scomparsa del nostro comandante Chávez, impedire spargimenti di sangue tra i venezuelani e la divisione delle Fanb ha guidato le mie azioni. Pertanto, ribadisco il mio appello all'unità e alla serenità", conclude il messaggio.