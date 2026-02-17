In Ucraina programma di congelamento dello sperma dei soldati al fronte

ROMA, 17 FEB - L'Ucraina ha lanciato dall'inizio della guerra un programma per il congelamento gratuito dello sperma dei soldati al fronte. Lo ricorda la Bbc, sottolineando che la legge prevede che i campioni di tutti i soldati siano conservati gratuitamente fino a 3 anni dopo la loro morte e siano disponibili per l'uso da parte del partner previo consenso scritto. Il programma mira anche ad affrontare una crisi demografica che esisteva prima dell'invasione russa, ma che è stata aggravata dall'elevato numero di uomini morti in azione, molti dei quali erano i più giovani e in forma dell'Ucraina. "Stiamo pensando anche al futuro e a tutti i giovani che abbiamo perso. I nostri soldati stanno difendendo il nostro futuro, ma potrebbero perdere il loro, quindi abbiamo voluto dare loro questa possibilità", ha spiegato al media britannico la deputata Oksana Dmitrieva che ha contribuito alla legge. Durante le sue visite al fronte, la parlamentare incoraggia i soldati a parlare della loro vita sessuale e dei problemi di fertilità, e a prendere in considerazione l'idea di congelare il loro sperma. "I nostri uomini stanno morendo. Il patrimonio genetico ucraino sta morendo. Ne va della sopravvivenza della nostra nazione", spiega alla Bbc il soldato Maxim, parlando al telefono da una posizione vicina alla linea del fronte orientale. Il trentacinquenne presta servizio nella Guardia nazionale ucraina e, quando è tornato in licenza di recente, sua moglie lo ha convinto a recarsi in una clinica di Kiev e a lasciare un campione di sperma. "Che tu sia esattamente sul 'punto zero' della linea del fronte o a 30 o addirittura 80 chilometri di distanza, non c'è alcuna garanzia che tu sia al sicuro", afferma il soldato, spiegando che i droni russi che sorvolano la zona rappresentano una minaccia costante. E questo "significa stress, e può avere un impatto: la capacità riproduttiva diminuisce. Quindi dobbiamo pensare al futuro e al futuro della nostra nazione ucraina."