In Piemonte comincia deposito delle liste, primi i Cinque Stelle

TORINO, 10 MAG - È cominciato stamani in corte d'appello a Torino il deposito di liste e candidature per le prossime elezioni regionali del Piemonte. I primi a presentarsi sono stati i delegati del MoVimento 5 stelle. Sono seguiti rappresentanti di Noi Moderati, di liste civiche per Cirio e Pentenero, di Stati Uniti d'Europa, di Forza Italia (alla presenza del senatore Roberto Rosso).