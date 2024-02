In migliaia al corteo pro Palestina a Milano

MILANO, 24 FEB - È partito da piazzale Loreto a Milano il corteo pro Palestina a cui partecipano associazioni, sindacati ,studenti e realtà antagoniste oltre ai giovani palestinesi d'Italia. In migliaia stanno percorrendo viale Andrea Doria verso piazza Duca D'Aosta, dove si trova la stazione Centrale, con un percorso che, secondo le previsioni, arriverà intorno alle 20 in piazza Cairoli, davanti al Castello Sforzesco. "Oggi Milano è di nuovo palestinese", hanno detto gli attivisti al megafono, spiegando di essere scesi in piazza per "dire che il popolo palestinese esiste e resiste". 'Un sasso qui, un sasso là, intifada pure qua' è uno degli slogan che vengono scanditi da parte dei manifestanti, che portano cartelli con scritte, fra cui 'non è una guerra ma un genocidio'. A pochi minuti dall'inizio del corteo, un gruppo di giovani ha raggiunto la manifestazione gridando "free free Palestine" ed esibendo alcuni cartelloni tra cui delle sagome della premier Giorgia Meloni, del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu sporchi di vernice rossa a indicare il sangue. In testa al corteo uno striscione con scritto "con la resistenza palestinese blocchiamo le guerre coloniali e imperialiste".