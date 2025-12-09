In matematica maschi con risultati molto migliori delle bambine

ROMA, 09 DIC - Nella maggior parte dei paesi europei e del mondo in matematica i bambini di 4 e 5 elementare mostrano risultati medi più alti rispetto alle bambine. Solo in Giordania non si evidenziano differenze statisticamente significative in nessuno dei due gradi. L'Italia detiene un triste primato a favore dei maschi che nelle regioni del Centro arriva a ben 30 punti. E' quanto emerge dall'indagine Iea Timss 2023 Longitudinal Study, in corso di presentazione stamane. In Italia infatti il divario registrato risulta il più elevato tra quelli osservati: in entrambe le rilevazioni (4 e 5 elementare) gli studenti ottengono punteggi superiori di 21 punti rispetto alle studentesse. Queste differenze a favore dei bambini risultano statisticamente significative in tutte le aree geografiche, e variano da 17 punti nel Nord Ovest, sia nel 2023 sia nel 2024, fino a raggiungere 32 punti nel Centro nel 2023 e 33 punti nel 2024. "L'Italia ha un triste primato: è il paese con la differenza a vantaggio dei maschi più elevata e che non diminusce nel tempo. Questa differenza di punteggio è piu marcata al Centro: sono oltre i 30 punti di differenza in 5 primaria tra bambine e bambini", hanno spiegato Laura Palmerio ed Elisa Caponera di Invalsi.