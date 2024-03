In Lombardia 150 interventi per maltempo dei vigili del fuoco

Ricerche e interventi dei Vigili del Fuoco nel Varesotto, 25 settembre 2020. È stato trovato morto il runner disperso dal tardo pomeriggio di ieri a Luvinate (Varese). I vigili del fuoco e il 118 hanno recuperato il corpo, sul greto di un torrente in una località nei pressi di via San Vito. ANSA/ VIGILI DEL FUOCO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++