In Italia 2.500 cyberattacchi ogni settimana, superata la media globale

MILANO, 12 MAR - L'Italia si conferma nel mirino del cybercrimine mondiale. Secondo l'ultimo Global Threat Intelligence Report dell'azienda di sicurezza Check Point Research, le organizzazioni italiane subiscono mediamente 2.507 attacchi informatici settimanali. Il dato non solo segna un incremento del 3% rispetto all'anno precedente, ma risulta superiore del 20,2% rispetto alla media globale, che si attesta a quota 2.086 offensive per organizzazione. Per il report, a trainare questa pressione è soprattutto l'adozione rapida e spesso non regolamentata dell'intelligenza artificiale generativa. I dati rivelano che una richiesta su 31 inviata dalle reti aziendali espone dati sensibili. Con una media di 62 interazioni mensili per utente su 11 diverse piattaforme di IA, per i ricercatori la diffusione dei chatbot si sta trasformando in un'arma, spesso inconsapevole, per gli hacker che puntano a nomi utente e password, quando riescono a ottenere accesso ai sistemi violati. L'Italia occupa la quinta posizione mondiale per numero di vittime da ransomware, la tipologia di attacco che rende illeggibili i file con la richiesta di un ricatto economico, a pari merito con Francia e Brasile, con i settori governativo, media e telecomunicazioni tra i più colpiti a livello nazionale. Check Point Italia avverte che la minaccia è ormai costante e richiede una difesa proattiva basata sull'intelligenza artificiale per neutralizzare le incursioni prima che causino danni operativi o finanziari. I principali gruppi ransomware a febbraio sono stati Qilin (15%), Clop (13%) e The Gentlemen (11%), collettivamente responsabili di una quota sostanziale delle rivelazioni delle vittime. "49 diversi gruppi ransomware hanno avuto un impatto pubblico sulle organizzazioni di tutto il mondo", scrivono i ricercatori, "evidenziando la portata e la frammentazione dell'ecosistema ransomware".